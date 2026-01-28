A Firenze, un bambino tetraplegico dopo un intervento sbagliato. Dopo diverse operazioni per un tumore al cervello che non c’era, il piccolo ora vive senza muoversi. La colpa? Una diagnosi sbagliata e interventi inutili.

Una diagnosi sbagliata, interventi inutili e una vita segnata per sempre. A Firenze un bambino è rimasto tetraplegico dopo essere stato operato più volte per un tumore al cervello che, in realtà, non esisteva. La vicenda riguarda l’ ospedale pediatrico Meyer, condannato dal tribunale civile per responsabilità medica. Al centro del caso c’è un grave errore sanitario che ha portato a conseguenze irreversibili per il piccolo paziente e a un risarcimento milionario riconosciuto alla famiglia. Fabrizio Corona rilancia: «Maria De Filippi avrebbe escluso Belen Rodriguez dalla tv La diagnosi errata e gli interventi chirurgici. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Firenze, bimbo tetraplegico dopo cure sbagliate: ospedale pediatrico condannato

Approfondimenti su Firenze Bambino

Un bambino di appena quattro anni si è ritrovato tetraplegico dopo un’operazione che si sarebbe potuta evitare.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Firenze Bambino

Argomenti discussi: Operato da bambino per un tumore inesistente al Meyer di Firenze, resta tetraplegico: risarcimento da 3,7 milioni di euro; Operato da bambino per un tumore inesistente diventa tetraplegico: l'ospedale Meyer di Firenze condannato a un maxi-risarcimento; A 3 anni viene operato per un tumore che non c'è e rimane invalido: l'ospedale paga 3,7 milioni di risarcimento; Firenze, bambino operato per un tumore che non c'era: maxi risarcimento da 3,7 milioni.

Firenze, bambino tetraplegico dopo operazioni per un tumore inesistente: ospedale condannatoErrore medico a Firenze: un bambino tetraplegico dopo operazioni inutili, l’ospedale condannato a un maxi-risarcimento. notizie.it

Da Cagliari a Firenze: volo salvavita per un bimbo di 21 mesi x.com

Il bimbo,ricoverato all’ospedale San Michele di Cagliari e in imminente pericolo di vita, è stato trasferito all’ospedale Pediatrico Meyer di Firenze grazie a un volo speciale dell’Aeronautica Militare - facebook.com facebook