La Fiorini Pesaro Rugby torna a sorridere dopo la vittoria conquistata a Badia. I giocatori giallorossi hanno messo in campo energia e determinazione, portando a casa tre punti fondamentali. Ora si guarda avanti, con il girone di ritorno che comincia e la voglia di continuare su questa strada.

È finalmente tornato il sorriso sui volti dei kiwi giallorossi. La Fiorini Pesaro Rugby è tornata da Badia con una vittoria che risolleva gli animi dei pesaresi e fa bene alla classifica. La formazione pesarese è infatti salita al 3° posto, con 27 punti. "Contro il Rugby Badia la squadra ha risposto nel modo giusto: abbiamo giocato con intensità, attenzione e tanta voglia di dimostrare il nostro valore – a commentare la partita l’ala giallorossa Luca De Novellis –. È stata una prestazione solida, in cui ognuno ha dato il massimo e credo che il risultato sia la conseguenza del buon gioco espresso per tutti gli ottanta minuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiorini, vittoria che risolleva gli animi. E ora comincia il girone di ritorno

Approfondimenti su Fiorini Pesaro

L’Us Città di Fasano riprende il cammino con una vittoria significativa.

Analisi e pronostici di Sporting Lisbona-Casa Pia, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle 21:15.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fiorini Pesaro

La Fiorini chiude bene l’andata. Vittoria che vale cinque puntiNell’ultima giornata del girone di andata del campionato di serie A la Fiorini Pesaro Rugby ritrova la vittoria e ... msn.com

La Fiorini Pesaro Rugby festeggia il ritorno alla vittoria e pensa al girone di ritorno La vittoria dei kiwi giallorossi con Badia fa bene a classifica e morale È finalmente tornato il sorriso sui volti dei kiwi giallorossi. La Fiorini Pesaro Rugby è tornata da Badia con u - facebook.com facebook

A Badia la Fiorini Pesaro Rugby torna alla vittoria ift.tt/qmYZBLT x.com