Fiorello prende in giro la scena tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Lo showman si diverte e commenta la vicenda come uno spettatore, senza troppi filtri. Nel video, Fiorello scherza sulla situazione, rivelando che si sta godendo lo show come un semplice spettatore, senza entrare troppo nel merito.

Ben presto è arrivato il commento da parte di Fiorello su ciò che sta accadendo a Alfonso Signorini con Fabrizio Corona, lo showman ha deriso la situazione rivelando che si gode tutto come uno spettatore “Io non ne parlo”, inizia così Fiorello per trattare la questione di cui tutti stanno parlando in queste ultime settimane. Quindi commenta la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona: “Ma devo dire che ieri c’è stato un comunicato ufficiale di Mediaset. Dice che la libertà di espressione non è libertà di insulto. Ogni cosa deve essere controllata.” Lui non vuole né criticare né fare un applauso, ma divertito commenta, come i tanti che si stanno godendo lo spettacolo come se fosse un pettegolezzo da bar: “Però, noi siamo solo spettatori e posso dirti la verità, da spettatori è meraviglioso!”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fiorello commenta divertito il caso Corona – Signorini | VIDEO

Selvaggia Lucarelli esplode di fronte alle recenti rivelazioni di Fabrizio Corona, denunciando come il sistema televisivo italiano abbia legittimato comportamenti discutibili, coinvolgendo Signorini, Corona, Fiorello e alcune conduttrici.

