A fine gennaio, un uomo si presenta deciso a chiarire il suo atteggiamento verso le persone. Si definisce misantropo felice, spiega di non essere triste o negativo, anche se non ama la compagnia degli altri. La sua posizione sembra più una scelta che un’ombra sulla sua vita.

Misantropia gioia mia. Non sono di quei misantropi tristi, taccagni e negativi, mi dichiaro misantropo felice, e se è vero che detesto l’umanità non è vero che odio le persone: semplicemente le preferisco una alla volta. Niente file, niente orge, niente tavolate. La fine del mese è il mio momento. Ho notato che nei giorni intorno al 27 è più facile trovare posto nei ristoranti e un amico cuoco me lo ha confermato. Banalmente perché molti stipendi vengono pagati tra il 27 e il 30. Non ci avevo pensato. Di tutti i fine mese, il fine gennaio è il più misantropico, siccome la gente dopo le feste esce meno, è al verde, è a dieta, teme il freddo, cose così. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Fine gennaio, il paradiso del misantropo

Dal 12 al 16 gennaio, Il Paradiso delle Signore presenta le anticipazioni della settimana, con Fulvio che comunica a Caterina la sua intenzione di lasciare il negozio.

