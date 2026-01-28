Fine dell’interventismo e nuova deterrenza | ecco la Strategia di difesa nazionale Usa 2026

La nuova strategia di difesa degli Stati Uniti per il 2026 punta a cambiare radicalmente il modo in cui il paese si prepara e risponde alle minacce. La Casa Bianca ha annunciato un cambio di rotta, con un focus meno sull’interventismo e più sulla deterrenza. La mossa arriva in un momento di tensioni crescenti con alcune potenze mondiali, e mira a rafforzare la posizione militare degli Stati Uniti senza coinvolgimenti diretti in conflitti. La strategia prevede investimenti più mirati e un rinnovato approccio alla sicurezza globale.

La Strategia di difesa nazionale 2026 segna una ridefinizione profonda della postura militare e geopolitica degli S tati Uniti. Il documento, elaborato dal Dipartimento della Difesa sotto l’amministrazione di Donald Trump, rivendica apertamente la rottura con l’approccio seguito per oltre tre decenni, accusato di aver disperso il vantaggio strategico americano attraverso guerre infinite, interventi di nation-building e un uso estensivo delle forze armate per obiettivi ritenuti astratti o scollegati dagli interessi diretti dei cittadini statunitensi. Il principio guida è esplicitato senza ambiguità: America First, pace attraverso la forza e realismo strategico. 🔗 Leggi su Panorama.it

Il Pentagono ha annunciato una nuova strategia di Difesa che privilegia la protezione del territorio statunitense e la deterrenza contro la Cina.

