Raspadori torna in Serie A, e l’Atalanta può sorridere. Dopo settimane di trattative, il giocatore ha firmato con il club bergamasco in un colpo di scena che ha preso tutti di sorpresa. La trattativa si è conclusa in poche ore, tra aeroporti e messaggi riservati, portando avanti la rinascita di Raspadori in Italia. Ora la sua avventura con l’Atalanta è ufficiale, e i tifosi sono già in trepidante attesa di vederlo in campo.

Una trattativa lampo, un nome che torna a rimbalzare tra aeroporti e chat criptate: la storia di Jack Raspadori riparte da Bergamo La telenovela su Raspadori ha infiammato il calciomercato. La Roma lo ha corteggiato a lungo, la Lazio ha osservato, l’Atletico Madrid ha temporeggiato. (AnsaFoto) – serieanews.com Sullo sfondo c’era anche il Napoli, ma alla fine l’ha spuntata la squadra che ha lavorato più a fari spenti. Il giocatore cercava spazio vero, non promesse a scadenza. E il tempo, per chi vuole rimettersi al centro, pesa più di qualsiasi like. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Finalmente è fatta, Raspadori torna in Serie A: l’Atalanta non è l’unica a esultare

Approfondimenti su Raspadori Atalanta

Giacomo Raspadori torna a giocare in Serie A con l’Atalanta, che ufficializza il suo trasferimento.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Raspadori Atalanta

Argomenti discussi: L’Atalanta ha battuto anche il fantasma di se stessa. Ora il 7° posto è consolidato: punto di partenza per l’Europa; Cinque cose su Atalanta-Parma 4-0 (e dintorni): quattro gol e tre punti meritati, finalmente; Chi è Malen, il nuovo colpo della Roma che ha rinforzato l'attacco; Cronaca di Atalanta-Parma 4-0: la Dea ritrova il sorriso, a segno anche Raspadori!.

Raspadori all'Atalanta, è fatta: fissate le visite, cifre e dettagliDomani sarà il giorno di Giacomo Raspadori a Bergamo. L’attaccante azzurro, a pochi mesi dal trasferimento all’Atlético Madrid, è pronto a iniziare la sua ... tuttonapoli.net

Raspadori, gol e applausi: «Ho scelto l'Atalanta per la sua ambizione e per la grande fiducia verso di me»Ha segnato un gol, il suo primo con l’Atalanta da quando è arrivato pochi giorni fa dall’Atletico Madrid . Ma ha fatto tanto ... msn.com

Finalmente inverno pieno, dopo la nevicata di 30 cm fatta ieri!.#valsannicolo #trentino #dolomiti #valdifassa #winter - facebook.com facebook

Attivisti della Flotilla furono fatti inginocchiare con i fucili puntati da Idf. Oggi accade lo stesso a due carabinieri da parte di un colono. Finalmente Tajani richiama ambasciatore. Meglio tardi che mai. Forse finirà barzelletta sulla più grande democrazia del Medi x.com