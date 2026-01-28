Fiera birdwatching è polemica Scontro tra Gianella e la Regione

La Fiera birdwatching è al centro di una polemica tra Gianella e la Regione. L’esponente chiede che le manifestazioni legate al Parco del Delta siano equamente distribuite tra Ferrara e Ravenna, mettendo in evidenza la loro storicità e le caratteristiche uniche dei territori. La richiesta nasce dal desiderio di valorizzare al meglio gli eventi, che finora hanno spesso concentrato l’attenzione su una sola provincia. La Regione, per ora, non ha ancora risposto ufficialmente.

"La Regione intervenga affinché le manifestazioni di rilievo legate al Parco del Delta siano distribuite in modo equo tra le due Province Ferrara e Ravenna, considerando la storicità degli eventi e le peculiarità storiche ed ambientali del territorio". La richiesta arriva da Fausto Gianella (FdI) che, in commissione Politiche economiche, ha presentato un’interrogazione per sapere se il Comune di Comacchio e gli operatori turistici locali sono stati coinvolti nella scelta di spostare la Fiera internazionale del birdwatching e del turismo naturalistico e, in caso contrario, per quale motivo siano stati esclusi dal processo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiera birdwatching, è polemica. Scontro tra Gianella e la Regione Approfondimenti su Fiera Birdwatching "Fiera del Birdwatching, una perdita pesante" "Fiera del Birdwatching nel Delta. Servono visione e azioni concrete" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Fiera Birdwatching Argomenti discussi: Fiera birdwatching, è polemica. Scontro tra Gianella e la Regione. Fiera del Birdwatching?. Il Parco del Delta valuta tutte le proposteNon è la prima volta che l’ossessione mediatica del collega Gianella lo porta a fare affermazioni scorrette. Non intervengo sempre sulle sue polemiche, ma questa volta è giusto chiarire alcuni punti ... ilrestodelcarlino.it Chiude Più Libri, 100 mila presenze ed effetto polemica sulle venditeDa Jeff Kinney a Jovanotti, i cinque giorni di Più Libri Più Liberi sono passati, e la fiera volge oggi al termine. Con una stima intorno alle 100mila presenze totali (in calo rispetto al 2024), ... ansa.it Eschenbach Optik Italia. . Vieni a trovarci a MIDO 2026: dal 31 GENNAIO al 2 FEBBRAIO saremo in Fiera Milano, Rho! Saremo qui con le nuove collezioni: AREA ESCHENBACH OPTIK Padiglione 1 Stand B02 - B10 - C01 - C09 #mido2026 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.