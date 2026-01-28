FI Paradisi | Rafforziamo il centrodestra

Da Roma, si susseguono incontri tra i vertici di Forza Italia con l’obiettivo di rafforzare il centrodestra. Roberto Paradisi, coordinatore del partito, ribadisce la volontà di presentarsi uniti e di ampliare il consenso tra le forze moderate. L’idea è quella di mettere da parte le divisioni e puntare a un fronte compatto in vista delle prossime elezioni. I colloqui proseguono con l’intento di trovare un’intesa che possa portare stabilità e rafforzare la posizione del centrodestra.

Partiti gli incontri di Forza Italia, l'obiettivo è quello di presentarsi uniti. "Ribadisco, come sempre fatto, che la prima opzione sul tappeto è rinforzare il centrodestra ampliando il consenso in un'area moderata a cui dobbiamo guardare con particolare attenzione – spiega Roberto Paradisi, coordinatore di Forza Italia -. Su questo fronte Forza Italia è attivissima e gli incontri avuti nei giorni passati sono andati tutti in quella direzione. Certamente Azione di Calenda è un interlocutore privilegiato. Ribadisco anche che ogni progettualità futura non può che nascere sul merito delle cose da fare e sulle proposte avanzate da Forza Italia".

