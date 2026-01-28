Femminicidio in collina Efeso a giudizio immediato per l’omicidio di Tiziana

Un uomo, Umberto Efeso, deve affrontare il processo dopo aver ucciso Tiziana in una zona collinare. Il giudice ha deciso di procedere con il giudizio immediato su richiesta della pubblica accusa. Ora si attende il processo, che potrebbe chiarire i motivi di un gesto così grave.

Il giudice delle indagini preliminari Tiziana Lottini su richiesta del sostituto procuratore Federica Mariucci ha disposto il giudizio immediato nei confronti di Umberto Efeso. L’uomo che lo scorso 13 agosto ha ucciso a coltellate la moglie Tiziana Vinci all’interno di una villa sui colli della città sarà in aula il 30 marzo assistito dagli avvocati Andrea Buondonno e Nunzio Gallo del foro della Spezia. Umberto Efeso, nato nel 1968, è attualmente detenuto nel carcere di Sanremo con l’accusa di omicidio con l’aggravante della premeditazione perchè commesso ai danni del coniuge. Nella tarda mattinata del 13 agosto l’uomo, che aveva il divieto di avvicinarsi alla moglie Tiziana Vinci, 55 anni, l’aveva raggiunta all’interno della villa in via Genova nelle alture della città dove stava prestando servizio di collaboratrice domestica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

