Femminicidio di Federica Torzullo mistero sul possibile complice e dubbi sulla versione di Claudio Carlomagno

La morte di Federica Torzullo torna sotto i riflettori. Gli investigatori continuano a cercare risposte su come siano andate veramente le cose e se Claudio Carlomagno dica tutta la verità. Nuove verifiche sono in corso, mentre gli inquirenti valutano anche l’ipotesi che ci possa essere stato un complice. La pista resta aperta e il mistero si infittisce.

È ancora tutta da chiarire la dinamica del femminicidio di Federica Torzullo. Ad Anguillara, infatti, sono iniziati gli accertamenti per capire se la versione e gli orari forniti da Claudio Carlomagno (il marito in carcere con l'accusa di omicidio) trovino conferme o alimentino ulteriori dubbi, soprattutto per quanto riguarda la possibile presenza di un complice.

