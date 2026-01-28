Federica Torzullo nuovi accertamenti nella villetta Il legale della famiglia | Non avrebbe tolgo il figlio a Carlomagno

Questa mattina i genitori di Federica Torzullo sono arrivati al tribunale dei minori di Roma. Sono in attesa di sapere se potranno riavere il figlio, dopo la tragica morte della donna di 41 anni, uccisa dal marito Carlomagno. I legali della famiglia hanno chiesto di evitare di togliere il bambino al padre, che ora deve affrontare nuovi accertamenti. La decisione del tribunale potrebbe arrivare nelle prossime ore.

I genitori di Federica Torzullo, la donna di 41 anni uccisa dal marito Carlomagno, sono arrivati questa mattina al tribunale per i minorenni di Roma, dove si attende la decisione sull’affidamento del figlio della donna. Il giudice dovrà stabilire se il minore sarà affidato ai nonni materni o, in via temporanea, collocato in una casa famiglia protetta. La decisione, che segna un momento cruciale per il futuro del bambino, giunge a pochi giorni dall’intensificarsi delle indagini sulla dinamica del femminicidio. Intanto sul delitto continuano le indagini sul movente che sembra essere legato alla separazione dalla moglie e, probabilmente, alla gelosia per una relazione di Federica con un altro uomo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Federica Torzullo, nuovi accertamenti nella villetta. Il legale della famiglia: “Non avrebbe tolgo il figlio a Carlomagno” Approfondimenti su Federica Torzullo Federica Torzullo, nuovi accertamenti nella villetta. Legale della sorella: “Carlomagno non accettava la separazione” La polizia ha effettuato nuovi accertamenti nella villetta di Carlomagno, coinvolto nell’omicidio di Federica Torzullo. Femminicidio Federica Torzullo, accertamenti sulla scatola nera dell'auto di Carlomagno e nuove indagini sulla villetta Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo proseguono, con approfondimenti sulla scatola nera dell’auto di Carlomagno e nuove verifiche sulla villetta di Anguillara, dove è avvenuto il delitto. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Federica Torzullo Argomenti discussi: Femminicidio di Federica Torzullo, accertamenti sulla scatola nera dell'auto di Carlomagno; L'omicidio di Federica Torzullo, la ricostruzione di quanto avvenuto. Accertamenti su Gps auto; Femminicidio Federica Torzullo, accertamenti sulla scatola nera dell'auto di Carlomagno e nuove indagini sulla villetta; Femminicidio Federica Torzullo, i genitori di Carlomagno sono morti per asfissia: i risultati dell'autopsia. Federica Torzullo, nuovi accertamenti nella villetta. Il legale della famiglia: Non avrebbe tolgo il figlio a CarlomagnoI genitori di Federica Torzullo, la donna di 41 anni uccisa dal marito Carlomagno, sono arrivati questa mattina al tribunale per i minorenni di Roma, dove si attende la decisione sull’affidamento del ... ilfattoquotidiano.it Federica Torzullo, nuovi accertamenti nella villetta. Legale della sorella: Carlomagno non accettava la separazioneNon era intenzione di Federica escludere il padre nella relazione con il figlio. Da Carlomagno versione di comodo Il movente dell'omicidio deve essere necessariamente ricercato nella non accettazio ... adnkronos.com Femminicidio Federica Torzullo, oggi l'udienza per l'affidamento del figlio: ipotesi affidamento ai nonni materni x.com Il tribunale dei minori di Roma valuta il futuro del figlio di Federica Torzullo. In discussione l’affidamento ai nonni materni o il collocamento in una casa famiglia. - facebook.com facebook

