Federica Torzullo la sorella Stefania | Claudio Carlomagno l' ha uccisa perché non voleva separarsi Suo figlio? Non l' avrebbe mai tolto al padre

Federica Torzullo è stata uccisa da Claudio Carlomagno perché non voleva separarsi. La sorella Stefania racconta che il motivo del gesto sarebbe legato a questa impossibilità di lasciare il marito. Il legale della famiglia, l’avvocato Carlo Mastropaolo, ha subito preso posizione contro le dichiarazioni di Carlomagno, che ha negato ogni responsabilità. La polizia sta continuando a indagare sulla vicenda, cercando di chiarire i motivi e le circostanze di questa tragedia.

Il legale della famiglia Torzullo, l'avvocato Carlo Mastropaolo, ha preso fermamente posizione contro le dichiarazioni rilasciate da Claudio Carlomagno. Secondo l'avvocato, l'immagine di Federica come una madre che ostacolava il rapporto tra padre e figlio sarebbe del tutto falsa: al contrario, la donna era profondamente grata per il legame che il marito aveva costruito con il bambino. La difesa di Stefania, sorella della vittima, definisce la confessione dell'uomo "scomposta" e mirata a proteggere la propria immagine, sollecitando la ricerca di una verità diversa da quella finora esposta davanti al Gip.

