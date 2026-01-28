Federica Torzullo il figlio affidato ai nonni | I suoi vestiti ancora in casa L' orrore in 45 minuti l' ombra del complice l' arma non trovata

Il figlio di Federica Torzullo è ancora con i nonni materni. La madre, una donna di 46 anni, è stata uccisa ad Anguillara dal marito, Claudio Carlomagno, con cui stava per separarsi. In casa sono stati trovati ancora alcuni vestiti lasciati da Federica, mentre le indagini continuano a cercare l’arma del delitto, che finora non è stata trovata. Nel frattempo, il bambino resta sotto la tutela dei nonni, lontano dal dramma che si è consumato in pochi minuti.

Resta affidato ai nonni materni il figlio di Federica Torzullo, la 46enne uccisa ad Anguillara dal marito con cui si stava separando Claudio Carlomagno. I giudici del Tribunale per i minori di Roma, al termine dell'udienza a cui erano presenti anche i genitori di Federica, hanno sostanzialmente confermato quanto disposto il 17 gennaio - quando il corpo della donna non era stato ancora trovato - affidando il piccolo di 10 anni a loro, con il sindaco del comune di Anguillara come tutore in base a quanto stabilisce il codice civile. Federica Torzullo, il figlio di 10 anni sarà affidato ai nonni materni Il figlio starà con i nonni I magistrati hanno quindi escluso la possibilità che il minore potesse finire in una casa famiglia. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Federica Torzullo, il figlio affidato ai nonni: «I suoi vestiti ancora in casa». L'orrore in 45 minuti, l'ombra del complice, l'arma non trovata Approfondimenti su Federica Torzullo Anguillara, il figlio di Federica Torzullo affidato ai nonni materni Questa mattina si è svolta l’udienza al tribunale per i minorenni di Roma, riguardante l’affidamento del figlio di 10 anni di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno. Femminicidio Anguillara: il figlio di Federica Torzullo affidato ai nonni materni Il tribunale per i minori di Roma ha deciso di affidare il figlio di Federica Torzullo, uccisa a coltellate dal suo compagno Claudio Carlomagno, ai nonni materni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Federica Torzullo Argomenti discussi: Femminicidio Federica Torzullo, le bugie di Claudio Carlomagno al figlio sulla scomparsa della madre; Federica Torzullo, il dramma del figlio di 10 anni. Parla l'esperto: Come farà a metabolizzare? Ecco cosa dovrebbero fare i servizi sociali; Federica Torzullo, Carlomagno scrive una lettera al figlio | Ipotesi affidamento alla zia; Federica Torzullo, la vita stravolta del figlio: c'è chi propone di allontanarlo da Anguillara. Portatelo via da qui. Federica Torzullo, il figlio affidato ai nonni: «I suoi vestiti ancora in casa». L'orrore in 45 minuti, l'ombra del complice, l'arma non trovataResta affidato ai nonni materni il figlio di Federica Torzullo, la 46enne uccisa ad Anguillara dal marito con cui si stava separando Claudio Carlomagno. I giudici del Tribunale per i minori ... leggo.it Il figlio di Federica affidato ai nonniAffidamento ai nonni materni, con il sindaco di Anguillara Sabazia come tutore, per il figlio di 10 anni di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno, in carcere per l'uccisione della moglie con 23 ... rainews.it Il figlio di Federica Torzullo resterà con i nonni materni, nella casa di Anguillara dove la sua vita aveva ancora una forma riconoscibile. Niente comunità, niente nuovi strappi: stessa scuola, stessi luoghi, stessi affetti. Il Tribunale dei Minorenni di Roma ha s - facebook.com facebook Anguillara, il figlio di Federica Torzullo affidato ai nonni materni e al sindaco x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.