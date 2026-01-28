Federica Torzullo e Claudio Carlomagno la decisione del giudice sul figlio

Il giudice ha preso una decisione sul futuro del figlio di Federica Torzullo dopo ore di discussione in tribunale. La riunione si è svolta in un clima acceso e pieno di tensione.

Il futuro del figlio di Federica Torzullo si è deciso in un’aula di tribunale, al termine di un’udienza lunga e carica di tensione emotiva. Il bambino, dieci anni appena, resterà a vivere con i nonni materni, le persone che in questi giorni sono diventate il suo unico porto sicuro. Una scelta maturata dopo un confronto delicato, che ha visto coinvolti giudici, avvocati e familiari, con l’obiettivo di tutelare prima di tutto l’equilibrio di un minore travolto da una tragedia senza precedenti. La decisione è arrivata mercoledì 28 gennaio dal tribunale per i minorenni di Roma. In aula erano presenti i nonni materni, genitori di Federica Torzullo, che fin dalla sera del delitto hanno accolto il nipote nella loro casa, garantendogli continuità affettiva e quotidiana.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Federica Torzullo

Claudio Carlomagno ha ammesso di aver ucciso Federica Torzullo, motivato dalla preoccupazione di perdere l’affidamento del loro figlio.

Federica Torzullo è al centro di una delicata vicenda giudiziaria, con Claudio Carlomagno che ha presentato una richiesta riguardo al loro figlio.

Ultime notizie su Federica Torzullo

