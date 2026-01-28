Fed sotto pressione | verso rinvio tagli con focus su indipendenza

La Federal Reserve si prepara a mantenere i tassi invariati anche questa volta. La riunione odierna del FOMC si svolge senza sorprese, con i membri pronti a confermare la decisione di non modificare i tassi di interesse. La banca centrale americana è sotto pressione, ma sembra decisa a mantenere l’indipendenza, anche se il rischio di un rinvio dei tagli si fa strada tra le discussioni.

La riunione odierna del FOMC, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, non dovrebbe riservare sorprese, con una decisione ampiamente attesa di mantenere i tassi invariati. Secondo Kish Pathak ed Erik Weisman di MFS Investment Management, il tasso di interesse si trova ora in un “intervallo” neutro e adeguato ai rischi del “doppio mandato” tra occupazione e stabilità dei prezzi. I banchieri centrali intendono osservare progressi concreti sull’ inflazione prima di agire, il che giustifica un rinvio di eventuali tagli. David Pascucci, Market Analyst di XTB, ha sottolineato che l’attenzione è tutta sulle parole di Powell in conferenza stampa, sottolineando che solo un netto peggioramento del mercato del lavoro o un brusco calo dell’inflazione a lungo termine potrebbero spingere la Fed a tagli aggressivi verso il 2% nel corso dell’anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

La Federal Reserve mantiene il focus su ulteriori tagli dei tassi nel 2026, in un contesto di politica monetaria più accomodante.

Un’indagine del Dipartimento di Giustizia statunitense su Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, ha suscitato preoccupazioni riguardo all’indipendenza della banca centrale americana.

