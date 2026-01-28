Fed conferma i tassi Powell glissa le domande su scontro con Trump

La Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi di interesse ufficiali negli Stati Uniti tra il 3,50% e il 3,75%. La decisione arriva dopo un giro di consultazioni, mentre Powell ha evitato di rispondere alle domande sul possibile scontro con Trump. La situazione resta sotto osservazione, ma al momento non ci sono segnali di cambiamenti immediati.

Roma, 28 gen. (askanews) – La Federal Reserve conferma al 3,50%-3,75% i tassi di interesse ufficiali negli Usa. Il presidente Jerome Powell ha rilevato “un chiaro miglioramento delle prospettive per l’economia”, mentre la dinamica della disoccupazione, che prima era in aumento, ora mostra “segni di stabilizzazione”. L’inflazione resta “in qualche modo elevata”, e va tenuta sotto osservazione. Ma al momento il quadro appare complessivamente sotto controllo e l’istituzione monetaria non si sbilancia in alcun modo sulle mosse future. L’unico elemento chiaro è che nel direttorio, il Fomc, al momento “nessuno si attende che la prossima mossa sia un rialzo” dei tassi, ha riferito Powell.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno acceso un acceso scontro con Jerome Powell, presidente della Federal Reserve.

La Federal Reserve ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse tra il 3,50% e il 3,75%.

