Febbraio inizia con uno sciopero dei treni

Febbraio inizia con disagi per i pendolari. Domani, in tutta la Lombardia, è previsto uno sciopero dei treni che influenzerà anche i viaggiatori lecchesi. Molti si preparano a dover trovare alternative per spostarsi o a fare i conti con ritardi e cancellazioni. La situazione si prospetta complicata fin dalle prime ore della giornata.

Febbraio inizierà con una giornata di sciopero dei treni in Lombardia, con effetti anche sui viaggiatori lecchesi. Come reso noto da Trenord dalle ore 3 di lunedì 2 febbraio alle 2 di martedì 3 febbraio 2026 il sindacato Orsa ha proclamato uno sciopero "che potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza di Trenord. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la App di Trenord. “Vi invitiamo infine - fa sapere l'azienda - a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor”.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Lombardia Treni

Questa mattina, in Lombardia, molti pendolari si sono trovati in difficoltà.

All'inizio del 2026, i trasporti ferroviari italiani si fermano per 24 ore a causa di uno sciopero del personale di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Nuovi Disagi in Vista: Sciopero Treni e Viaggi Garantiti

Ultime notizie su Lombardia Treni

Argomenti discussi: Luna della Neve il 1° febbraio: quando e come vederla a Torino; CTB – Eccoci qui; A Prato il più importante Capodanno cinese d’Italia: inizia l’anno del Cavallo di fuoco; La settimana dell’arte in tv inizia dalla Grande Brera.

Febbraio inizia con uno sciopero dei treniFebbraio inizierà con una giornata di sciopero dei treni in Lombardia, con effetti anche sui viaggiatori lecchesi. Come reso noto da Trenord dalle ore 3 di lunedì 2 febbraio alle 2 di martedì 3 febbra ... leccotoday.it

Febbraio 2026 comincia con la Luna della NeveSarà un plenilunio ad aprire il calendario celeste di febbraio 2026: la Luna della Neve brillerà in cielo il primo giorno del mese. meteo.it

Domenica 1 Febbraio inizia il Carnevale e a Cattafi inizia alla Grande con A Maschira Cattafi - Carnevale Cattafese e quest'anno sarà l'unica esibizione a Cattafi in quanto il 16 Febbraio A Maschira Cattafese, con la Fioraia e il suo corteo e gli Scacciuni saran - facebook.com facebook

3/3 - Capodanno cinese d’Italia. Il 16 febbraio inizia l’anno del Cavallo di fuoco, simbolo di energia, passione e coraggio, movimento e cambiamento. Domenica 22 febbraio il culmine della festa Cs B bit.ly/capodannocines… x.com