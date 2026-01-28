FdI e il rapporto Meloni-Trump | Nessun entusiasmo nei suoi confronti da parte del governo

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, chiarisce la posizione del governo italiano nei confronti dell’ex presidente americano Donald Trump. In un’intervista, Meloni spiega che non c’è entusiasmo verso Trump e che il governo non ha nascosto le proprie critiche, soprattutto quando ha pronunciato affermazioni sbagliate. Tuttavia, sottolinea, l’unità nel difendere l’Occidente resta prioritaria. La linea di Fratelli d’Italia si mantiene chiara: le divergenze ci sono, ma la collaborazione internazionale viene prima di tutto.

"Non abbiamo entusiasmo nei confronti di Trump. Quando ha detto cose sbagliate glielo abbiamo detto. Ma l’importante è l’unità in difesa dell’Occidente". A dirlo è il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli. Intercettato dal Foglio risponde a una domanda in merito al rapporto, spesso considerato "speciale", tra Meloni e il presidente americano. "Ricordo Giorgia Meloni che ha detto di non essere d'accordo con la vicenda dell'Afghanistan. E ricordo anche gli ottimi rapporti che ha intrattenuto quando al governo degli Stati Uniti c'era Joe Biden", continua. Della stessa idea è il senatore Lucio Malan. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

