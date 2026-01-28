La nuova sfida di FIFA coinvolge i giocatori nella scelta di un campione tra tre opzioni, tutte con valutazione di almeno 87. La SBC, chiamata FC 26 SBC Player Pick, permette di mettere alla prova la fortuna e il giudizio, scegliendo tra i migliori giocatori disponibili nelle campagne più recenti del gioco. La domanda è: vale davvero la pena rischiare per un possibile grande acquisto?

Questa SBC ti permette di scegliere un giocatore tra tre opzioni, tutte con valutazione minima di 87 e provenienti da una selezione delle migliori campagne rilasciate finora nel gioco. Analisi del Costo e Requisiti. Il costo complessivo è piuttosto contenuto, aggirandosi sui 70.000 – 85.000 crediti, il che la rende molto accessibile: Rosa 86: Una valutazione media che ormai si completa facilmente con le ricompense settimanali.. Rosa 85 (con TOTW): Qui il costo è dettato principalmente dall’oggetto Squadra della Settimana, che rimane il pezzo più pregiato per queste sfide.. Cosa puoi trovare?. Essendo un “Mix Campagna”, il pool di giocatori è vastissimo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Player Pick Campagna 87+: Vale la pena sfidare la sorte?

Approfondimenti su FC 26 SBC Player Pick

Ultime notizie su FC 26 SBC Player Pick

