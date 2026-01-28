Christian Pulisic si fa notare nella nuova SBC di Ultimate Team. L’attaccante del Milan brilla con una carta speciale delle Menzioni d’Onore TOTY, una delle più attese dai tifosi rosso-neri e dagli appassionati di Serie A. La sua presenza nella collezione si fa sentire, confermando il suo ruolo importante in squadra.

La collezione delle Menzioni d’Onore TOTY si arricchisce con una delle carte più attese dai tifosi rossoneri e dagli amanti della Serie A. Christian Pulisic riceve una versione speciale da 90 che lo trasforma in un jolly offensivo totale, capace di spaccare le partite grazie a una rapidità fulminea e a una versatilità tattica fuori dal comune. Analisi Tecnica: Il Mago del Dribbling. Pulisic MO TOTY è la definizione di “giocatore elettrico”. Rispetto alle sue versioni precedenti, questa carta fa un salto di qualità enorme, specialmente nel controllo palla e nella finalizzazione. Dribbling e Agilità (93): È la sua statistica regina. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Christian Pulisic MO TOTY: L’asso del Milan brilla nella nuova SBC di Ultimate Team

Approfondimenti su Christian Pulisic Milan

Questa guida spiega come completare la nuova SBC di Lautaro Martínez, il capitano dell’Inter, per ottenere la versione speciale del

La FC 26 SBC Player Pick offre l'opportunità di scegliere tra due leggende: Messi o Ronaldo, entrambi nella versione MO TOTY.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Christian Pulisic Milan

Argomenti discussi: Perché Pulisic non gioca titolare Roma-Milan: infortunio o scelta tecnica? Le formazioni ufficiali; Milan, attacco al potere. Leao-Pulisic per svoltare.

FC 26: Christian Pulisic TOTY Honourable Mentions SBC - Cheapest Solution & Card ReviewFind the cheapest way to complete the FC 26 Christian Pulisic TOTY Honourable Mentions SBC and add a great card to your squad. realsport101.com

Allegri sorprende, Nkunku più di Pulisic Per il big match dell’Olimpico, Allegri sorprende lasciando in panchina Christian Pulisic, dando fiducia a Nkunku, in un buon momento di forma Panchina anche per Fofana, al suo posto chance da titolare per Ricci i - facebook.com facebook

Crescono le quotazioni per l’esordio dal primo minuto di Niclas #Füllkrug, che al momento appare in vantaggio nel ballottaggio con Rafael #Leão. L’attaccante tedesco agirebbe al fianco di Christian #Pulisic, offrendo una soluzione di peso alla manovra. #Fior x.com