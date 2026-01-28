FBI searches Atlanta election office related to 2020 US presidential vote

Questa mattina, agenti dell’FBI sono entrati nell’ufficio elettorale di Fulton County, vicino ad Atlanta. La perquisizione fa parte di un’indagine sui voti delle elezioni presidenziali del 2020. Le forze dell’ordine stanno esaminando documenti e materiale legato alla consultazione elettorale. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i motivi dell’operazione. La notizia sta facendo discutere tra politici e cittadini, mentre si aspettano sviluppi sulla vicenda.

WASHINGTON, Jan 28 (Reuters) - The FBI is executing a search warrant at a Fulton County election office outside Atlanta related to an investigation into possible interference in Georgia in the 2020 U.S. presidential election lost by President Donald Trump, according to the FBI and a law enforcement official familiar with the matter. FBI agents were searching the Fulton County Election Hub and Operation Center in Union City, the agency said in a statement, a facility that state officials opened in 2023. Democrat Joe Biden defeated Trump in the 2020 election, including winning in Georgia. Trump returned to the White House for a second term last year after winning the 2024 election.

