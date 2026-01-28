Fattelo spiegare analfabeta! | Marco Travaglio attacca Meloni in diretta da Lilli Gruber VIDEO

Marco Travaglio non ha risparmiato parole a Giorgia Meloni durante la trasmissione di Lilli Gruber. In diretta, l’ha interrotta dicendo “Fattelo spiegare, analfabeta!” e ha scatenato un botta e risposta acceso. La polemica nasce dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation a Crans-Montana, che ha attirato l’attenzione anche sul fronte politico e mediatico.

Le polemiche seguite alla scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, titolare del locale Le Constellation a Crans-Montana, hanno assunto rilievo anche sul piano politico e mediatico. Al centro del dibattito ci sono le dichiarazioni e le iniziative del governo italiano e, in particolare, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo l' incendio di Capodanno 2026 che ha causato 40 morti, tra cui sei italiani, e oltre 100 feriti. Nel confronto pubblico è intervenuto Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, con una critica rivolta all'impostazione adottata dall'esecutivo e al modo in cui, a suo giudizio, sono stati sovrapposti i piani della politica e della giustizia.

