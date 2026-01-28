Il governo ha dato il via libera alla distribuzione del farmaco contro la Fip, la peritonite infettiva felina. Da gennaio, veterinari e proprietari potranno finalmente trovare in farmacia il principio attivo GS-441524, un passo importante per combattere una delle malattie più gravi e mortali per i gatti. La svolta arriva dopo anni di attesa e di discussioni sulla disponibilità di questa cura.

Arriva una notizia attesa da anni da veterinari e proprietari di animali, da gennaio è finalmente possibile reperire in farmacia il principio attivo GS-441524, fondamentale per la cura della Peritonite infettiva felina ( Fip ), una patologia virale tra le più gravi e letali per i gatti. A confermare il via libera è stato il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, intervenendo alla Camera in risposta a interrogazioni parlamentari. Ora disponibile in farmacia con la prescrizione veterinaria. Il sottosegretario ha chiarito che, dopo le segnalazioni sulle difficoltà di reperimento del principio attivo, sono state effettuate verifiche che hanno portato a un risultato concreto, il GS-441524 è ora disponibile presso fornitori nazionali e può essere ordinato dalle farmacie per la preparazione di farmaci galenici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Farmaco contro la Fip, il governo conferma il via libera. Svolta storica per la salute dei gatti

