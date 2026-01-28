Farmaci all’ex Crass Due tensostrutture per gli utenti al freddo

La farmacia dell’Ast all’ex Crass si prepara a offrire un po’ di sollievo agli utenti. Sono in arrivo due tensostrutture climatizzate, dove le persone potranno attendere al riparo dal freddo e più comodamente. La decisione arriva dopo le continue lamentele per le lunghe attese e le condizioni difficili all’esterno. Ora, chi deve fare un prelievo o ricevere assistenza avrà uno spazio più confortevole, soprattutto durante le giornate più fredde.

Farmacia dell'Ast all'ex Crass, in arrivo due tensostrutture climatizzate dedicate agli utenti costretti a lunghe attese. Dopo le denunce da parte della cittadinanza, senza dimenticare i servizi pubblicati dal Resto del Carlino a inizio 2026, l' Azienda sanitaria territoriale 2, che copre la provincia di Ancona, ha cominciato a mettere finalmente mano alla questione. Nelle scorse settimane la direzione aziendale aveva allungato la copertura del servizio su alcuni giorni, in particolare sui turni di pomeriggio. Presto altre novità importanti, come ricordato dall'assessore comunale con delega alla sanità e ai servizi sociosanitari, Manuela Caucci: "L'interlocuzione costante con i vertici dell'Ast 2 di queste settimane è stata molto proficua ha detto l'assessore Caucci .

