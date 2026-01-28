Questa volta a vincere la 22ª giornata di fantacampionato è Michele Di Manno. Con la sua squadra

Il vincitore della 22ª giornata del Fantacampionato Gazzetta è Michele Di Manno, fantallenatore della squadra "Miky 84". Con ben 122,5 punti, totalizzati grazie a una pioggia di bonus e a nessuna insufficienza nella formazione schierata, Di Manno ha raggiunto la vetta della classifica di giornata, staccando di cinque punti e mezzo Rossano Antenucci e Gianni Besseghini. Per il raggiungimento di questo punteggio finale il fantallenatore ha ricevuto 5 punti extra grazie al modificatore difesa, ma i bonus sono arrivati copiosi dalla difesa all'attacco. Andiamo a scoprire la formazione scelta dal fantallenatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato, il vincitore della 22ª giornata è Michele Di Manno

