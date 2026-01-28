I cittadini di Palmoli si sono riuniti di nuovo per una fiaccolata. Vogliono mostrare vicinanza alla famiglia che vive nel bosco, ormai da più di due mesi. La comunità si è mobilitata dopo che i figli sono stati tolti ai genitori, nonostante il richiamo del Garante che ha chiarito: i figli devono essere portati via solo in casi di gravi pericoli. Ora, la gente chiede risposte e si prepara a manifestare ancora.

Chieti – I cittadini di Palmoli si sono dati appuntamento per il 31 gennaio: una fiaccolata per esprimere “vicinanza” alla famiglia nel bosco a più di due mesi di distanza dallo “strappo”. I tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion – due gemellini di 6 anni, maschio e femmina, e la sorella maggiore di 8 – sono stati tolti ai genitori del capanno (il tribunale ha sospeso la ptestà genitoriale) e trasferiti in una comunità protetta di Vasto dal 20 novembre. Vitto e alloggio sono però a carico del Comune. Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, è preoccupato: sta sforando il bilancio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Famiglia nel bosco, la comunità costa 244 euro al giorno. Il richiamo del Garante: “Figli via dai genitori solo per gravi pericoli”

