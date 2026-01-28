L’Autorità garante per l’infanzia interviene sulla questione dell’allontanamento dei minori, prendendo come esempio il caso della famiglia nel bosco. L’ente chiarisce che, in situazioni come questa, l’allontanamento rappresenta una misura eccezionale e cambia le regole usuali. Ora il Garante sottolinea che ogni caso deve essere valutato attentamente, evitando decisioni affrettate e rispettando i diritti dei bambini.

La famiglia nel bosco crea un precedente che costringe l’Autorità per l’infanzia e l’adolescenza a fare chiarezza sui casi di allontanamento dei bambini dai genitori. La garante Marina Terragni è tornata ad esprimersi sulla vicenda dei coniugi Trevallion e dei figli a Palmoli, prendendo posizione sul provvedimento di prelevamento dei minori, che “deve tornare a essere una misura eccezionale”. Il caso della famiglia nel bosco Il garante è intervenuto sui casi simili alla famiglia nel bosco presentando a Roma un documento dell’Autorità dal titolo “Prelevamento dei minori, facciamo il punto”. “Allo stesso tempo all’Autorità arrivano segnalazioni di vicende ancora più problematiche nei quali i minorenni sono esposti a gravi rischi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Garante per l'infanzia cambia tutto per l'allontanamento come "misura eccezionale"

Approfondimenti su Famiglia Bosco

Il Garante per l'infanzia ha espresso preoccupazione riguardo all'eventuale allontanamento della madre dai tre fratellini del bosco, sottolineando che questa decisione potrebbe rappresentare un ulteriore trauma per i bambini.

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha pubblicato un documento di 18 punti per chiarire quando si può allontanare un minore dalla famiglia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Famiglia Bosco

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco. Cantelmi: Siamo ad una svolta, se prevale il buon senso il dolore di oggi potrà essere cancellato; FAMIGLIA NEL BOSCO: GARANTE INFANZIA, VIOLATA PRIVACY DEI BAMBINI; IL DIRITTO NATURALE DELLA FAMIGLIA NATURALE; Garante Infanzia, bambini allontanati? Meglio sostenere l'intera famiglia.

Famiglia nel bosco, il Garante Infanzia si chiera: Allontanamento dei minori solo in caso di grave pericoloL'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza si è espressa, tramite un documento in 18 punti, sull'allontanamento dei minori dalle famiglie di origine ... fanpage.it

Famiglia nel bosco, la comunità costa 244 euro al giorno. Il richiamo del Garante: Figli via dai genitori solo per gravi pericoliI tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion in casa-protetta dal 20 novembre: vitto e alloggio sono già costati al Comune di Palmoli oltre 15mila euro. Terragni, presidente dell’Autorità p ... quotidiano.net

Famiglia nel bosco, perizia psichiatrica su Nathan e Catherine: Cantelmi teme i ritardi e punta sui primi colloqui per orientare la valutazione - facebook.com facebook