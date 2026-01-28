FALSISSIMO | LA DURA NOTA UFFICIALE MEDIASET SULLE INSINUAZIONI DI CORONA
Mediaset rompe il silenzio e risponde alle accuse di Fabrizio Corona. L’azienda ha diffuso una nota ufficiale durissima, senza fare nomi, ma lasciando intendere che si tratta di attacchi diffamatori e campagne di odio. Corona aveva criticato la trasmissione Falsissimo, e ora Mediaset si difende con fermezza.
Mediaset con una dura nota ufficiale risponde, senza fare nomi e cognomi ma il riferimento a Fabrizio Corona e a Falsissimo è evidente, alla “diffamazione e campagne d’odio”. MEDIASET CONTRO LA DIFFAMAZIONE E LE CAMPAGNE D’ODIO “La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone. Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero. Si tratta della reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento, menzogne che ledono la reputazione di una società quotata in Borsa e, ancora peggio, di tante persone, coinvolgendo in modo vergognoso anche le loro famiglie. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Approfondimenti su Falsissimo Corona
Mediaset, linea dura sul video di Corona. "Falsi e insinuazioni. È gogna mediatica"
La rete Mediaset ha deciso di rispondere duramente alle polemiche sul video di Corona.
Falsissimo 21: Fabrizio Corona pronto a sfidare Mediaset, Alfonso Signorini e tanti altri
Ultime notizie su Falsissimo Corona
Argomenti discussi: Mediaset attacca Corona: Libertà di espressione non è libertà di diffamare; Mediaset contro Corona: Ma quale libertà di parola? È gogna mediatica; lui: Svelo le vostre menzogne; Mediaset risponde a Corona, lucra con l'insulto; FALSISSIMO: LA DURA NOTA UFFICIALE MEDIASET SULLE INSINUAZIONI DI CORONA.
Mediaset risponde a Falsissimo: «La libertà di parola non giustifica diffamazione e odio»Mediaset prende posizione con una nota ufficiale dopo i contenuti diffusi nelle ultime ore a seguito della puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona. agro24.it
Mediaset, il duro comunicato dopo l’ultima puntata di Falsissimo: Niente a che vedere con la verità, questo non è denunciare ma diffamareMediaset si è schierata a muso duro contro Fabrizio Corona.Ieri sera, lunedì 26 febbraio 2026, è andata in onda su YouTube l'ultima puntata ... isaechia.it
“Menzogne, falsità e insinuazioni prive di fondamento”: in un duro comunicato stampa, #Mediaset ha respinto tutte le accuse mosse da Fabrizio Corona durante l’ultima puntata di #Falsissimo. Nel comunicato si legge che Mediaset: “Respinge con fermezza m - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.