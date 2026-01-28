Falsi dipendenti comunali invitano i cittadini a recarsi in municipio per la carta d' idendità clonata tentata truffa a Manoppello

Questa mattina il Comune di Manoppello ha diffuso un avviso per mettere in guardia i cittadini. Alcuni falsi dipendenti comunali si sono presentati in zona e hanno invitato le persone a recarsi in municipio per ritirare una carta d’identità clonata. La truffa è stata tentata martedì 27 gennaio, e l’amministrazione invita a fare attenzione, ricordando di verificare sempre l’identità di chi si presenta con richieste ufficiali.

Tentata truffa a Ripacorbaria di Manoppello nella giornata di martedì 27 gennaio e il Comune invita a prestare attenzione.Alcuni cittadini, si legge in una condivisione dell'ente, sono stati contattati telefonicamente da un falso dipendente comunale, che li invitava a recarsi in municipio sostenendo che la loro carta d’identità fosse stata clonata. L’obiettivo era far lasciare l’abitazione vuota (o con un solo coniuge presente) per poter poi commettere il furto. Grazie alla segnalazione tempestiva arrivata in Comune e al pronto intervento della responsabile di polizia locale, i malviventi sono stati messi in fuga.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Manoppello Ripacorbaria Falsi dipendenti comunale invita i cittadini a recarsi in municipio per la carta d'idendità clonata, tentata truffa a Manoppello Questa mattina il Comune di Manoppello mette in guardia i cittadini dopo un episodio di tentata truffa. Truffa rimborso canone Rai, falsi dipendenti comunali e telefonate ingannevoli Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Manoppello Ripacorbaria Argomenti discussi: Falsi dipendenti comunale invita i cittadini a recarsi in municipio per la carta d'idendità clonata, tentata truffa a Manoppello; Tentata Truffa a una Scuola Lombarda: Giovane si Finge Dipendente Comunale per Ottenere un Rimborso di 6mila Euro. Falsi dipendenti comunale invita i cittadini a recarsi in municipio per la carta d'idendità clonata, tentata truffa a ManoppelloA lanciare l'allarme è il Comune tramite un post condiviso su Facebook con il quale si invita a prestare attenzione ... ilpescara.it Un'altra truffa con falsi funzionari del Comune: dopo Concorezzo, tocca ad Albiate Ma i carabinieri braccano un ventenne - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.