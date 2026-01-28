False revisioni | condanne e assoluzione

La polizia ha smascherato un giro di revisioni false che girava tra officine e strade. Mezzi che non avevano i requisiti di sicurezza venivano comunque messi in circolazione, mettendo in pericolo chi li guidava. Diverse persone sono state condannate o assolte, ma il problema resta. Le auto senza le verifiche necessarie continuano a circolare, nonostante i controlli.

I mezzi che entravano in officina non passavano poi dal banco prova. Così pur non avendo i requisiti di sicurezza stradale, continuavano a viaggiare. L'inchiesta sulle false revisioni è arrivata al giudizio anche se non è del tutto conclusa. E' stata intanto assolta la titolare di un centro di revisioni finito al centro dell'inchiesta della Procura spezzina dopo i controlli effettuati dalla polizia stradale. Il giudice Tiziana Lottini, pubblico ministero Elisa Loris, ha accolto la tesi difensiva presentata dall'avvocato Massimo Lombardi (nella foto) assolvendo la titolare dell'impresa Rosanna Santomassimo.

