Fai troppi furti d'auto senza autorizzazione clan convoca ladro e gli spara alle gambe
Un uomo è finito in ospedale con le gambe ferite dopo essere stato colpito da un colpo di pistola. La polizia ha arrestato un membro del clan Aprea di Barra, Napoli Est, che avrebbe sparato a un ladro d’auto nel gennaio 2025. Secondo le prime ricostruzioni, il clan avrebbe convocato il ladro e gli avrebbe sparato alle gambe perché considerato troppo attivo nel compiere furti senza autorizzazione. La misura cautelare è stata disposta per il presunto responsabile, che ora rischia di affrontare un processo per tent
Misura cautelare per un presunto affiliato al clan Aprea di Barra, Napoli Est: avrebbe sparato ad un ladro d'auto nel gennaio 2025.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Clan Aprea
Ultime notizie su Clan Aprea
