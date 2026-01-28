Faccio cinquecento foto giorno e notte Quindi sapevano che ero in quel locale e quello era un normale controllo di routine nessun arresto | parla Can Yaman

Durante una visita in Italia, l’attore turco Can Yaman ha chiarito che non ci sono stati arresti durante il suo soggiorno. In un’intervista al magazine americano “No Intervals”, Yaman ha spiegato di aver scattato circa 500 foto al giorno e di essere stato sempre sotto controllo mentre si trovava in un locale, ma di aver sottolineato che si trattava di un normale controllo di routine. “Nessun arresto”, ha ribadito con fermezza.

“ Voglio precisare che non c’è stato nessun arresto “, spiega Can Yaman al magazine americano “ No Intervals “. L’attore turco torna sulla vicenda che lo ha travolto nelle scorse settimane, quando era circolata la notizia di un suo arresto in Turchia nell’ambito di un’operazione antidroga nei locali notturni, il protagonista di “ Sandokan ” era stato rilasciato poche ore dopo. “È un locale dove vado sempre. È un posto dove le persone mi conoscono, faccio tante foto, non è una novità che io sia lì. Faccio cinquecento foto, giorno e notte. Quindi sapevano che ero lì e quello era un normale controllo di routine “, ha detto Yaman. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

