Fabrizio Corona rilancia | Alfonso Signorini sa troppo su Mediaset

Fabrizio Corona torna a parlare e questa volta accusa Alfonso Signorini di sapere troppo su Mediaset. Durante una puntata di Falsissimo, l’ex paparazzo ha lanciato accuse dirette contro il conduttore e, di conseguenza, contro la rete. Corona ha detto che Signorini ha accesso a informazioni riservate e si è lasciato andare a dichiarazioni che fanno discutere. La vicenda si aggiunge alle tensioni tra i protagonisti del mondo dello spettacolo, alimentando ancora di più le polemiche sulla trasparenza e i rapporti tra personaggi e tv.

In una puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona torna a puntare il dito contro Alfonso Signorini e, di riflesso, contro Mediaset. La tesi è netta: il conduttore avrebbe in mano informazioni "pesanti" su persone e meccanismi di potere, al punto che l'azienda non potrebbe esporsi contro di lui. Sono accuse e ricostruzioni attribuite a Corona, spesso basate su racconti di terzi e su "testimoni" non identificati. In queste ore, però, il caso ha riacceso l'attenzione anche per i risvolti legali legati ai contenuti pubblicati online, come hanno ricostruito testate nazionali come Open e il Corriere.

