F1 oggi Test Barcellona 2026 | orari 28 gennaio tv programma streaming

Oggi a Barcellona si svolge la terza giornata di test pre-season della Formula 1. I team sono già in pista, cercando di mettere a punto le monoposto prima dell'inizio del campionato. Le prove sono in corso tutto il giorno, con le telecamere che seguono ogni movimento dei piloti e i tecnici che lavorano febbrilmente ai box. I primi riscontri danno già un'idea di come potrebbero andare le cose questa stagione.

Oggi, mercoledì 28 gennaio, terza giornata dedicata ai test pre-season di F1 sul circuito di Barcellona (Spagna). Proseguono le prove a porte chiuse dei team, alle prese col lavoro in pista e fuori sulle nuove monoposto. Vetture, come dichiarato ieri dal monegasco Charles Leclerc, completamente nuove e diverse dalle precedenti e tali da richiedere un intervento molto accurato. Ferrari che ieri ha iniziato il proprio programma, alternando i due piloti alla guida, per avere dei back sul processo di sviluppo da impostare. I tempi annotati valgono quello che valgono anche perché la pioggia è arrivata e le letture possono essere differenti a seconda dei momenti in cui si è potuto girare sul circuito catalano.

Oggi, 26 gennaio, il circuito di Barcellona-Montmeló accoglie la prima sessione di test non ufficiali della Formula 1 2026.

La seconda giornata dei test collettivi di Formula Uno si svolge oggi al Montmelò, in vista del Mondiale 2026.

