Exclusive-US intelligence raises doubts about Venezuela leader’s cooperation

Le ultime notizie dagli Stati Uniti sollevano dubbi sulla reale disponibilità del presidente ad interim del Venezuela, Delcy. Le agenzie di intelligence americane sono scettiche sulla sua volontà di collaborare con le autorità statunitensi e internazionali. La questione sembra complicarsi, e al momento non ci sono segnali chiari di un passo verso un accordo. La situazione rimane tesa e ancora tutta da seguire.

NEW YORK, Jan 27 (Reuters) - U.S. intelligence reports have raised doubts about whether interim Venezuelan President Delcy Rodriguez will cooperate with the Trump administration by formally cutting ties with U.S. adversaries, four people familiar with the reports said in recent days. U.S. officials have said publicly they want the interim president to sever relations with close international allies like Iran, China and Russia, including expelling their diplomats and advisers from Venezuela. But Rodriguez, whose swearing-in ceremony was attended by representatives of those countries early this month, has yet to publicly announce such a move.

