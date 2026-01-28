Questa mattina è stato consegnato a Papa Leone XIV il volume

AGI - Un dono che parla di bellezza, radici e sapienza artigiana italiana: è " Excelsis ", un pregiato volume d'arte edito da Consulting Art e donato a Papa Leone XIV, simbolo di un' Italia unita dal genio e dal cuore delle proprie eccellenze. Excelsis è un viaggio tra arte sacra, filosofia e spiritualità. Il volume raccoglie i contributi del salernitano Alfonso Masullo, che ne ha curato la prefazione e diretto il progetto artistico ed editoriale, di monsignor Orazio Francesco Piazza, Antonino Zichichi e di Francesco Gallo Mazzeo, in un dialogo di grande valore intellettuale e umano sul tema della speranza, della fede e dell' arte religiosa. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Excelsis: arte, fede e radici italiane in un volume

