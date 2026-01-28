Ex Wartsila | le forniture fantasma che tengono a casa i lavoratori servono solo per un anno
La società Innoway risponde alle polemiche sulla cassa integrazione all’ex Wartsila. Dopo otto giorni di sospensione, metà dei dipendenti si sono visti senza lavoro. La questione delle forniture fantasma, che secondo alcune voci spingerebbero l’azienda a mantenere una presenza artificiale, si rivolge solo a un anno. Intanto, i lavoratori aspettano risposte e chiarimenti.
Non si fa attendere la replica di Innoway sugli otto giorni di cassa integrazione per metà dei dipendenti all'ex Wartsila. Questa mattina, 28 gennaio, lavoratori e sindacati si sono ritrovati sul piede di guerra davanti ai cancelli della fabbrica a Bagnoli, in presidio. Problemi con gli.🔗 Leggi su Triesteprima.it
