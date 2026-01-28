Ex vicesindaco Napoli suicida la figlia | Segnato dalla vicenda processuale

La tragedia scuote Napoli, dove un ex vicesindaco si è tolto la vita. La figlia racconta che suo padre era ormai profondamente segnato dalla vicenda processuale che lo aveva coinvolto, considerandola ingiusta. La notizia ha lasciato addolorata tutta la città, che si chiede come possa essere arrivato a tanto.

Tempo di lettura: 2 minuti “ È rimasto profondamente segnato da quella che considerava un’accusa ingiusta. Dopo quella vicenda, niente è stato più come prima per lui”. Il giorno dopo la tragica morte di Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli con Rosa Russo Iervolino che si è tolto la vita lunedì mattina a Napoli, a tracciarne il ricordo in una intervista a Repubblica Napoli è la figlia Mariella in cui ribadisce che “ non c’è alcun collegamento tra gli ultimi sviluppi del procedimento giudiziario e quello che è successo”. Il riferimento è all’inchiesta sulla bonifica Bagnoli per il quale Santangelo era finito a processo con un nuovo giudizio, il sesto, che prenderà il via il 6 marzo prossimo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ex vicesindaco Napoli suicida, la figlia: “Segnato dalla vicenda processuale” Approfondimenti su Napoli Suicidio L’ex vicesindaco di Napoli Tino Santangelo morto suicida, la famiglia: “Il processo Bagnoli non c’entra” L'ex vicesindaco di Napoli, Tino Santangelo, è deceduto in modo tragico. Palazzo rosa del tutto sgomberato: "Fine di una vicenda complessa che ha segnato l’intera comunità" Dopo tre mesi di lavori e confronti, il Palazzo rosa di Ponsacco è stato completamente sgomberato. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Napoli Suicidio Argomenti discussi: Napoli, morto ex vicesindaco Santangelo: si è tolto la vita gettandosi dalla sua abitazione; Napoli: addio all'ex vicesindaco Sabatino Santagelo; L'ex vicesindaco di Napoli Tino Santangelo suicida, la famiglia: Il processo Bagnoli non c'entra; Santangelo morto suicida, l’ex vicesindaco perseguito da un processo infinito: Su quel balcone potrebbe esserci stato chiunque. L’ex vicesindaco di Napoli Tino Santangelo suicida, la famiglia: Il processo Bagnoli non c’entraL’ex vicesindaco di Napoli, il notaio Tino Santangelo, morto suicida ieri. I motivi del gesto in un biglietto lasciato ai familiari. fanpage.it E' morto l'ex vicesindaco di Napoli Sabatino SantangeloSi è suicidato Sabatino Santangelo, l'ex vicesindaco di Napoli all'epoca della giunta di Rosa Russo Iervolino, morto oggi nel capoluogo partenopeo. (ANSA) ... ansa.it L’ex vicesindaco di Napoli, il notaio Tino Santangelo, è morto suicida I motivi del gesto in un biglietto lasciato ai familiari. - facebook.com facebook “Ho vissuto nella legalità”. Si uccide Tino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli x.com

