Ex pugile evade dai domiciliari per perseguitare l'influencer Zoe Mallucci | arrestato dopo un mese di latitanza

Un ex pugile di 41 anni, Massimiliano Buccheri, è stato arrestato a Roma dopo un mese di latitanza. Era evaso dai domiciliari e si trovava da tempo alla ricerca da parte delle forze dell’ordine. Buccheri è accusato di aver perseguitato l’influencer Zoe Mallucci, una vicenda che aveva attirato l’attenzione negli ultimi giorni. L’uomo si era nascosto per settimane, ma alla fine è stato rintracciato e fermato.

