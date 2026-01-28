Ex Milan Paquetà verso il ritorno in Brasile | trovato l’accordo con il Flamengo

Lucas Paquetà potrebbe lasciare il West Ham e tornare in Brasile. Dopo alcune voci di mercato, sembra che abbia trovato l’accordo con il Flamengo, il suo vecchio club. La trattativa è in fase avanzata e nelle prossime ore potrebbe esserci l’annuncio ufficiale. Il brasiliano, che ha già giocato in Libertadores, potrebbe tornare a vestire la maglia rossonera brasiliana molto presto.

Arriva una svolta alle panorama del calciomercato europeo. Lucas Paquetà, ex calciatore del Milan ora al West Ham, sarebbe vicino al ritorno in Brasile, sua terra natia. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X, il calciatore brasiliano tornerebbe al Flamengo: i due club sono riusciti a trovare un'accordo per il trasferimento del classe '97, ben 42 milioni di euro e un contratto quinquennale.

