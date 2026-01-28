Evacuate centinaia di persone! Nuovo terrificante incendio sulle Alpi

Un incendio si è sviluppato questa mattina a Courchevel, una delle località sciistiche più note delle Alpi francesi. Le fiamme hanno costretto all’evacuazione di oltre 260 persone, tra ospiti di due hotel. Soccorritori e vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza tutti. La zona è sotto stretta osservazione mentre le fiamme continuano a divampare.

Un vasto incendio ha provocato l' evacuazione di oltre 260 persone da due alberghi nella nota stazione sciistica di Courchevel, nel dipartimento della Savoia, sulle Alpi francesi. L'allarme è scattato nella giornata di ieri, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all'interno di una delle strutture ricettive, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi e l'allontanamento degli ospiti per motivi di sicurezza. Secondo quanto riferito dai media francesi, al momento non si registrano feriti, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e la situazione resta sotto stretto monitoraggio da parte delle autorità.

