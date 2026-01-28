Europei pallanuoto si chiude la prima fase | l’Italia sostiene l’esame di turco

Dopo una giornata di pausa, la squadra italiana torna in vasca per l’ultimo impegno della prima fase degli Europei di pallanuoto. I nostri affrontano la Turchia, con l’obiettivo di chiudere al meglio il girone e assicurarsi un buon piazzamento per passare alla fase successiva. La partita si giocherà oggi, e i giocatori sono pronti a dare il massimo per portare a casa la vittoria.

Si torna in acqua dopo l’odierna giornata di pausa, per l’ultimo impegno della fase iniziale della competizione. Nella terza giornata del girone C degli Europei di pallanuoto femminile l’Italia sfida a Funchal la Turchia: l’obiettivo della rappresentativa tricolore è vincere e convincere. L’incrocio con le turche costituisce l’ultimo banco di prova da sfruttare per poter rifinire la condizione atletica e consolidare gli automatismi di gioco in vista della più complicata seconda fase. Le partite contro Grecia e Francia saranno infatti quelle che decideranno la qualificazione alla semifinale. Le prime due uscite nel torneo hanno evidenziato la pericolosità di una squadra che, quando può puntare sulla velocità e porta profondità, sfrutta tutto il potenziale offensivo di cui dispone. 🔗 Leggi su Oasport.it

