Dopo una giornata di pausa, la squadra italiana torna in vasca per l’ultimo impegno della prima fase degli Europei di pallanuoto. I nostri affrontano la Turchia, con l’obiettivo di chiudere al meglio il girone e assicurarsi un buon piazzamento per passare alla fase successiva. La partita si giocherà oggi, e i giocatori sono pronti a dare il massimo per portare a casa la vittoria.

Si torna in acqua dopo l’odierna giornata di pausa, per l’ultimo impegno della fase iniziale della competizione. Nella terza giornata del girone C degli Europei di pallanuoto femminile l’Italia sfida a Funchal la Turchia: l’obiettivo della rappresentativa tricolore è vincere e convincere. L’incrocio con le turche costituisce l’ultimo banco di prova da sfruttare per poter rifinire la condizione atletica e consolidare gli automatismi di gioco in vista della più complicata seconda fase. Le partite contro Grecia e Francia saranno infatti quelle che decideranno la qualificazione alla semifinale. Le prime due uscite nel torneo hanno evidenziato la pericolosità di una squadra che, quando può puntare sulla velocità e porta profondità, sfrutta tutto il potenziale offensivo di cui dispone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei pallanuoto, si chiude la prima fase: l’Italia sostiene l’esame di turco

Approfondimenti su Europei Pallanuoto

Agli Europei 2026 di pallanuoto maschile, in corso a Belgrado, l’Ungheria conclude la prima fase a punteggio pieno, confermando la propria solidità.

L'incontro tra Italia e Serbia si è concluso con una vittoria netta per il Setterosa, che ha superato la prima fase degli Europei di pallanuoto femminile 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Europei Pallanuoto

Argomenti discussi: Europei pallanuoto, l'Italia chiude quarta: sconfitta 5-12 nella finalina con la Grecia; LIVE Italia-Grecia 5-12, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Settebello che chiude al quarto posto; Europei Pallanuoto: il Settebello va ko con la Grecia e chiude quarto; Pallanuoto, l’Italia di Del Lungo chiude al quarto posto agli Europei di Belgrado.

Europei pallanuoto, l'Italia chiude quarta: sconfitta 5-12 nella finalina con la GreciaSeconda sconfitta nel torneo contro gli ellenici. Gap evidente, ma squadra in crescita ... corriere.it

LIVE Italia-Grecia 5-12, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Settebello che chiude al quarto postoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.19 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 18.18 Italia dominata dalla Grecia dall'inizio ... oasport.it

L’Italia chiude gli Europei di pallanuoto di Belgrado 2026 al quarto posto. Nella finale per il terzo posto, il Settebello viene superato nettamente dalla Grecia 12-5, mentre il titolo continentale va alla Serbia, che si impone 10-7 sull’Ungheria nella finalissima. A c - facebook.com facebook

LA STRADA GIUSTA Gli Europei di pallanuoto femminili iniziano con una grande vittoria azzurra! Il Setterosa supera 24-12 la Croazia a Funchal! Oggi alle 13.15 italiane sfidiamo la Serbia in Portogallo! Forza ragazzeeeeeeeeeeeeee European x.com