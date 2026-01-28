Europei di pallanuoto quattro reti per la pratese Chiara Tabani

Gli Europei di pallanuoto sono partiti con il piede giusto per l’Italia femminile. La pratese Chiara Tabani ha segnato quattro reti nelle prime due partite, portando la Nazionale alla testa del girone. Due vittorie consecutive dimostrano che le azzurre sono in forma e pronte a sfidare i migliori. La squadra ha mostrato sicurezza e talento, lasciando ben sperare per il proseguimento del torneo.

Prato, 28 gennaio 2026 – Due vittorie in altrettanti incontri: sono iniziati nel migliore dei modi gli Europei, per la Nazionale italiana femminile di pallanuoto. E tra le giocatrici che stanno dando il massimo a Funchal, in Portogallo, c'è anche Chiara Tabani: dopo un anno d'assenza, il commissario tecnico Carlo Silipo ha deciso di richiamare in azzurro anche la trentunenne di Prato, ormai "veterana" del gruppo considerando che fu tra le protagoniste (allora giovanissima) della selezione che conquistò l'argento olimpico a Rio 2016. E la scelta sta pagando, per ora: dall'alto della sua esperienza, la giocatrice dell'Ekipe Orizzonte ha segnato sia nel 24-12 con cui l'Italia ha battuto la Croazia all'esordio che nel successivo 17-6 alla Serbia maturato ieri: in tutti e due i casi, ha messo a segno due reti.

