Europei di Pallanuoto il Setterosa vince con la Serbia 17-6 | seconda partita di forza e carattere

Il Setterosa torna a vincere agli Europei di pallanuoto a Funchal. Questa volta la squadra italiana ha dominato la Serbia, con un risultato netto di 17-6. È stata una partita intensa, dove le ragazze di coach Conti hanno mostrato grande forza e determinazione, lasciando poco spazio alle avversarie fin dai primi minuti. La vittoria conferma il buon stato di forma della squadra, pronta a puntare ai prossimi impegni del torneo.

Funchal – E' un'altra splendida vittoria quella conquistata dal Setterosa agli Europei di Pallanuoto, in svolgimento a Funchal. A seguito del match vinto all'esordio con la Croazia (leggi qui), ecco la partita con la Serbia che regala alle Azzurre punti preziosi nel Girone C. Il risultato finale è quello di 17-6 a favore dell'Italia. Arrivano tre super triplette Giustini, Marletta e Bianconi. E' un successo agevole e fondamentale per il prosieguo del cammino in competizione. La prossima partita si svolgerà giovedì 29 alle ore 10 (ora italiana). Le dichiarazioni, il tabellino e i gironi – Fonte Federnuotofedernuoto.

