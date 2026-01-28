EuroCup la Reyer Venezia batte Cedevita e torna alla vittoria

La Reyer Venezia torna a sorridere in EuroCup 2025-2026. Dopo la sconfitta contro Hamburg, i veneti battono il Cedevita Olimpija in casa e riscattano la delusione. La squadra di Mestre ha rimontato lo svantaggio del primo tempo, resistendo negli ultimi minuti agli assalti degli sloveni e conquistando una vittoria importante.

La Reyer Venezia, dopo la sconfitta esterna contro l’Hamburg, torna a vincere in EuroCup 2025-2026. Nel match valido per la sedicesima giornata, i veneti sono riusciti a battere gli sloveni del Cedevita Olimpija, rimontando lo svantaggio del primo tempo e resistendo fino alla fine agli attacchi ospiti. Punteggio finale di 86-84 che vale il nono successo europeo della Reyer, la sesta in casa. Top scorer Jordan Parks con 22 punti. Dopo i primi minuti di stallo, sono gli sloveni a andare significativamente per la prima volta in vantaggio. I quattro punti di fila di Hurt valgono il virtuale +8 prima che la tripla di Wiltjer riporti sotto i veneti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - EuroCup, la Reyer Venezia batte Cedevita e torna alla vittoria Approfondimenti su Reyer Venezia Basket: terza vittoria per la Reyer Venezia in EuroCup, battuto nettamente Hamburg Basket, la Reyer Venezia crolla in casa del Lubiana in EuroCup Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Reyer Venezia Argomenti discussi: BKT Eurocup Veolia Towers Amburgo – Umana Reyer Venezia 95-87; Eurocup, Amburgo-Reyer Venezia 95-87: i lagunari a luci spente, scivolata in Germania; Eurocup: l'Umana Reyer Venezia va k.o. sul campo dei Veolia Hamburg Towers (95-87); Preview BKT Eurocup Umana Reyer – Cedevita Olimpija Ljubljana. EuroCup | Reyer Venezia vs Cedevita Olimpija: dove in TV, preview, direttaArriva questa sera il Cedevita Olimpija Lubiana a Venezia per un match cruciale in ottica playoff, valido per il Round 16 di BKT Eurocup. L'Umana Reyer (8-7) cerca di guadagnare posti ... pianetabasket.com Reyer Venezia vs Cedevita Olimpija: diretta 4Q 84-84 40'REYER VENEZIA vs CEDEVITA OLIMPIJA diretta 4Q Live - Wiltjer segna dal post basso. Tap-in di Skara sul tiro di Nikolic. Le due squadre saltano un giro 64-69. La tripla di Wheatle, che sulla ... pianetabasket.com 18-22, il primo parziale contro il VDTK sorride alla Reyer Venezia. Ottima prestazione per Charles, contro la sua ex squadra (2023-2025) x.com Reyer Venezia - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.