La Virtus di Aversa si ferma con una sconfitta netta, 3-0 contro Essence Hotels, che ora pensa al Catania. La partita si conclude senza mezzi termini, e il risultato lascia poche speranze di ripresa per la squadra avversaria. La sconfitta è pesante e mette in discussione il cammino futuro.

Si blocca ad Aversa la Virtus. Non è uno stop dolce. Il risultato parla chiaro, 3-0, è una pugnalata. Un colpo duro per l’ Essence Hotels che ultimamente viaggiava in carrozza, guadagnando punti preziosi. Una bella scalata verso la zona playoff. Ma in Campania ha frenato e ha deragliato. "C’è un po’ di rammarico per i primi due set perché ci sono scivolati via senza giocarli – spiega il centrale Fabio Ricci -, nel terzo siamo stati in partita ce la siamo giocata, siamo andati pure avanti, poi loro ci hanno preso e sul punto a punto hanno scavato la differenza". Il giocatore del ’94 aggiunge: "Dispiace perché prima della trasferta di Aversa abbiamo fatto punti per diverse settimane di fila, questo è per noi uno scivolone, ma cerchiamo subito di resettare, dobbiamo tornare in palestra con la testa giusta, pronti per Catania ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Essence Hotels, che stop. Ma ora guarda al Catania

Approfondimenti su Virtus Aversa

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Virtus Aversa

Argomenti discussi: Essence Hotels, che stop. Ma ora guarda al Catania; Essence Hotels Fano - Gruppo Consoli Sferc Brescia Serie A2 Credem Banca; Virtus Aversa - Essence Hotels Fano in Diretta Streaming | DAZN IT; Pallavolo, la Yuasa Grottazzolina lontana dalla salvezza.

Essence Hotels, che stop. Ma ora guarda al CataniaIl centrale Fabio Ricci: Per noi è stato uno scivolone, ma cerchiamo subito di resettare, dobbiamo tornare in palestra con la testa giusta. ilrestodelcarlino.it

Essence Hotels, ad Aversa prova di maturitàDomani, alle 16, trasferta verità. La carica dello sponsor Cafarelli: In certe partite si misura la propria identità, gara che ci fa crescere ... sport.quotidiano.net

La Essence Hotels Fano perde 3 a 0 con la Virtus Aversa - facebook.com facebook