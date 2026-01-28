Esibisce un documento falso ma non ha mai preso la patente denunciato e multa salata

Gli agenti della Questura hanno fermato un uomo che ha cercato di far passare un documento falso come valido. L’uomo, però, non aveva mai conseguito la patente. Quando gli hanno chiesto di mostrare i documenti, ha tirato fuori una carta contraffatta. Gli agenti hanno subito capito che si trattava di una frode e lo hanno denunciato. Per lui è scattata anche una multa salata.

Pesanti anche le conseguenze sul piano amministrativo: nei suoi confronti è scattata la contestazione per guida senza patente Credeva di poter eludere i controlli mostrando un documento d'identità contraffatto, ma l'occhio esperto degli agenti della Squadra Volante non si è lasciato ingannare. È finito nei guai un cittadino di nazionalità moldava, fermato nelle scorse ore dalla Polizia di Stato durante un servizio di perlustrazione nella parte bassa del capoluogo. L'intervento è scattato in via Ponte la Fontana a Frosinone, un'arteria periferica spesso oggetto di monitoraggio da parte delle pattuglie della Questura impegnate nella prevenzione dei reati predatori e nel controllo della sicurezza stradale.

