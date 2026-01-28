Chi possiede un televisore e non intende pagare il canone Rai nel 2026 deve compilare e inviare il modulo di non detenzione entro il 31 gennaio. La procedura è semplice: basta presentare il modello Quadro A per richiedere l’esenzione. Chi non rispetta questa scadenza rischia di dover pagare comunque il costo previsto.

Chi vuole chiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai 2026 deve affrettarsi ed inviare entro il 31 gennaio il modulo di non detenzione. Si può fare direttamente online oppure via posta cartacea agli uffici Entrate di Torino. Ricordiamo che anche quest’anno l’importo del canone tv è 90 euro; non è più in vigore dal riduzione 2024 che aveva fatto scendere la cifra a 70 euro. E’ sempre addebitato in bolletta elettrica in modo automatico a chi è titolare di un’utenza. Il modello da compilare e inviare per non pagare il canone tv 2026 si chiama Dichiarazione sostitutiva Quadro A e, per avere effetto per l’ intero anno, deve essere inviato entro il 2 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Esenzione canone Rai 2026: come compilare il modello Quadro A di non detenzione

Approfondimenti su Canone Rai 2026

Il termine per presentare domanda di esenzione dal canone Rai 2026 è fissato al 31 gennaio.

L’esenzione dal canone Rai 2026 è in scadenza: è importante conoscere i requisiti e le modalità di richiesta, soprattutto per chi desidera risparmiare o evitare il pagamento.

Ultime notizie su Canone Rai 2026

