Riccardo Erra torna a criticare duramente il sindaco Marcello Pierucci, parlando di parole “aberranti” sulle erba sintetica abbandonata. Il vice coordinatore di Forza Italia denuncia la situazione di rotoli di erba sintetica lasciati in stato di abbandono, senza alcun intervento di smaltimento. Erra invita anche gli ambientalisti a prendere posizione, puntando il dito contro quello che definisce un atteggiamento superficiale da parte dell’amministrazione comunale.

"Aberranti, non posso che definire tali, certe dichiarazioni del sindaco Marcello Pierucci ". Riccardo Erra, vice coordinatore di Forza Italia, torna sulla questione dei rotoli di erba sintetica accatastati e non riutilizzati e per dare più forza al proprio intervento rivolge un appello anche agli ambientalisti. "Non ci si può appellare ad una scelta politica da parte del sindaco Pierucci: sono rifiuti speciali. Ma non si indignano le associazioni ambientaliste per quanto sta accadendo?". L’antefatto sta nella scelta del Comune, esternata appunto dal primo cittadino Marcello Pierucci dopo che Riccardo Erra aveva sollevato il caso, di non smaltire i rotoli di erba tolti dagli impianti sportivi di Sterpi e Lido di Camaiore per risparmiarne il costo di smaltimento e donarli ad enti o associazioni che ne avessero fatto richiesta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Erba sintetica abbandonata. Erra all’attacco del sindaco: "Da lui parole aberranti"

