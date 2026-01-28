Equilibrismi per tirare a campare Rilancio coordinamento di centrosinistra

La politica italiana si muove tra tensioni e giochi di potere. I leader di centrosinistra cercano di mantenere unito il fronte, anche se le divisioni sono evidenti. Un rimpasto di governo potrebbe essere la mossa per tenere insieme la coalizione fino alla fine del mandato, cercando di rimediare a litigi e incomprensioni che rischiano di far saltare tutto. La partita è aperta e nessuno si aspetta facili soluzioni.

"Un rimpasto per sopravvivere, per provare a tenere buona la coalizione litigiosa fino a fine mandato". così Paolo Martinelli ec candidato sindaco del centrosinistra (battuto da Conti al ballottaggio) e capogruppo della lista civica La Città delle Persone, definisce l'ultimo rimpasto di giunta a pisa, denunciando come la "destra pisana pensi solo al dopo conti e che, nel frattempo, i problemi della città restino lì senza essere affrontati". Per Martinelli la scelta del sindaco Michele Conti, al secondo rimpasto di mandato, si muove in un vero e proprio "campo minato", con "notevoli passi falsi che hanno indebolito ed alimentato in questi mesi ulteriori mal di pancia nella maggioranza per la mancanza di curricula adeguati".

